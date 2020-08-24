Жители Ленобласти смогут сами выбрать участок для голосования

Получить дополнительную информацию о проведении выборов также можно на «горячей линии» Леноблизбиркома: по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72, по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Фото: Baltphoto

Получить дополнительную информацию о проведении выборов также можно на «горячей линии» Леноблизбиркома: по организационным вопросам: (812) 492-96-51, 492-29-72, по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Фото: Baltphoto

В сентябре в Ленобласти пройдут выборы губернатора, и в этот раз жители региона смогут проголосовать вне зависимости от места регистрации, на любом удобном избирательном участке.

Для этого нужно до 8 сентября подать соответствующее заявление в пункт приема, МФЦ или через портал госуслуг. Избиратель должен иметь при себе паспорт или временное удостоверение личности. С 2 по 8 сентября такие заявления можно подать в любой участковой избирательной комиссии (УИК). При этом тех, кто по состоянию здоровья не способен сделать это самостоятельно, может представлять социальный работник.

Задать дополнительные вопросы по теме грядущих выборов можно Информационно-справочному центру ЦИК России по бесплатному телефону 8-800-200-00-20 ежедневно с 9:00 до 18:00. С 11 по 14 сентября этот номер работает круглосуточно.