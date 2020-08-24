Ленобласть готовится к выборам губернатора

В Ленинградской области продолжается прием заявлений от избирателей, желающих отдать свой голос за будущего губернатора на участке по месту нахождения.

На данный момент такие заявления поступили от 835 человек, из которых 145 обратились в пункты приема территориальных избирательных комиссий, 28 подали бумаги в МФЦ, а еще 662 воспользовались порталом «Госуслуги». Отметим, что подать заявление необходимо не позже 8 сентября.

Между тем, осталось меньше месяца до проведения выборов губернатора Ленинградской области, день голосования назначен на 13 сентября. Также в регионе предусмотрено досрочное голосование, которое пройдет 11 и 12 сентября. Претендентами на пост главы Ленобласти являются Александр Дрозденко, Александр Габитов, Андрей Лебедев и Александр Перминов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности нового формата проведения выборов в Ленобласти.