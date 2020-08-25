ЗВО: учения Балтфлота и общевойсковой армии на западе России носит плановый характер

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) информируют, что командно-штабное учение Балтийского флота и общевойсковой армии, стартовавшее 24 августа в Ленинградской и Калининградской областях, является плановым.

В ходе учений военные будут отрабатывать подготовку и применение группировок войск для обороны, в том числе на море. Цель это мероприятия — повышение готовности и способности органов военного управления, соединений и воинских частей к совместным действиям по военной защите России на Западном стратегическом направлении.

В учениях участвуют оперативные штабы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оперативных групп органов МЧС и МВД России, субъектов Российской Федерации и подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии, в общей сложности — около 6 тысяч военнослужащих и 1,5 тысяч единиц техники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о масштабных учениях в Ленобласти, в которых участвуют 3,5 тысяч военных.