Военные проводят масштабные учения в Ленобласти

Военные проводят масштабные учения в Ленобласти
В масштабных учениях задействованы около 900 единиц вооружения и военной техники. Фото: пресс-служба ЗВО

В Ленобласти стартовали масштабные военные учения при участии более трех с половиной тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Как сообщили в Минобороны РФ, после поднятия по тревоге общевойсковые, артиллериийские и разведывательные подразделения совершили марш на полигон, гле начались учения по маневренной обороне, оборудованию позиций и скрытому размещению техники.

В ходе учений военные должны отразить наступление условного противника, который пустит в ход разведывательные и ударные беспилотники, а также высокоточное оружие и отравляющие вещества.

В масштабных учениях задействованы около 900 единиц вооружения и военной техники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе Петербург-Псков водители заметили колонну военной техники.

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