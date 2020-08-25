Вторник в Ленобласти будет дождливым и теплым

К концу августа погода в Петербурге и Ленинградской области стала больше походить на осеннюю: столбик термометра резко снизился, зачастили дожди, а небо закрыто пеленой облаков.

Тем не менее, во вторник, 25 августа, на территории 47 региона установилась относительно теплая погода, температура за окном в дневное время колеблется в пределах +18…+22, наиболее прохладные районы — возле водоемов, ночью станет холоднее, до +10…+15 градусов. Ветер в течение дня сохранит западное направление и скорость 3-5 метров в секунду. При ухудшении погодных условий возможно усиление порывов до 15 м/с.

Атмосферное давление остается в норме. Тем не менее, в течение дня на территории Ленобласти возможны дожди и даже грозы, поэтому выходя из дома не стоит забывать о зонтике или дождевике.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев сегодня ждет аналогичная погода.