Борис Джонсон может уйти из британского парламента из-за болезни

Борис Джонсон может уйти из британского парламента из-за болезни
Борис Джонсон. Фото: @borisjohnsonmp/Instagram

Зарубежные СМИ сообщают о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он может уйти с поста через полгода по состоянию здоровья.

Британская газета The Times в своей колонке ссылается на слова тестя премьера — Доминика Каммингса. По его словам, Джонсон все еще лечится от последствий, вызванных коронавирусом. Каммингс утверждает, что премьер-министр готов уйти в отставку в начале 2021 года. Он также сравнил политика с «травмированной лошадью».

Напомним, 27 марта глава британского правительства сообщил, что у него выявили заражение коронавирусной инфекцией. Он был госпитализирован и провел несколько дней в палате интенсивной терапии. Его выписали из больницы в первых числах мая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Борис Джонсон рассказал, что врачи собирались объявить о его смерти.

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