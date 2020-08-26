В Тосно разыскивают поджигателей банкомата

В Тосно разыскивают поджигателей банкомата
Полицейские начали розыск злоумышленников, Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленобласти правоохранители разыскивают злоумышленников, которые среди ночи подожгли банкомат в магазине. Однако похитить им ничего не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Инцидент произошел в магазине на Комсомольской улице в Тосно. Сотрудникам полиции поступил сигнал о срабатывании системы тревожной сигнализации банкомата.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, около 4:05 неизвестные перекусили пружины для замка на решетке, после чего разбили окно и пробрались в помещение. Там они подожгли банкомат, но, ничего не похитив, скрылись с места происшествия.

Сумма ущерба составила более 25 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские задержали возможного хулигана, бросившего дымовую шашку на Невский проспект.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полиция происшествия


 

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