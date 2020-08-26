Во Франции роман Агаты Кристи «Десять негритят» выпустили с «нейтральным» названием

Во Франции переиздали роман легендарной британской писательницы Агаты Кристи, не менее легендарные «Десять негритят».

Однако полюбившийся не одному поколению детектив, написанный в прошлом веке, вышел с новым названием, теперь на обложке написано «Их было десять», пишет РИА Новости в среду, 26 августа. Такое решение современные издатели приняли, чтобы избежать возможных инцидентов с ущемлением чувств людей, принадлежащих к другой расе.

Напомним, что роман был написан в 1939 году. Это самое продаваемое произведение Агаты Кристи, которое насчитывает десять экранизаций и входит в список «100 лучших детективных романов всех времен». Для российских зрителей роман знаком по одноименному фильму с Владимиром Зельдиным в главной роли.

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