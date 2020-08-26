Во Франции роман Агаты Кристи «Десять негритят» выпустили с «нейтральным» названием

Во Франции роман Агаты Кристи &#171;Десять негритят&#187; выпустили с &#171;нейтральным&#187; названием
Интересно, оценила бы толерантное переименование книги сама Агата Кристи. Фото: Wikipedia

Во Франции переиздали роман легендарной британской писательницы Агаты Кристи, не менее легендарные «Десять негритят».

Однако полюбившийся не одному поколению детектив, написанный в прошлом веке, вышел с новым названием, теперь на обложке написано «Их было десять», пишет РИА Новости в среду, 26 августа. Такое решение современные издатели приняли, чтобы избежать возможных инцидентов с ущемлением чувств людей, принадлежащих к другой расе.

Напомним, что роман был написан в 1939 году. Это самое продаваемое произведение Агаты Кристи, которое насчитывает десять экранизаций и входит в список «100 лучших детективных романов всех времен». Для российских зрителей роман знаком по одноименному фильму с Владимиром Зельдиным в главной роли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские библиотеки уберут из общего доступа книги с возрастным рейтингом «18+».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агата кристи франция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Франции роман Агаты Кристи «Десять негритят» выпустили с ...
Ученые выяснили, являются ли сны продолжением реальности
«Пьяный» мальчик, которого забрали с Петергофского шоссе на ...
Житель Норвегии путешествовал с волосами студенток меда, в Петербурге ...
Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера в прошлом году
Из бюджета Петербурга выделили 970 млн рублей на продление нескольких улиц
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 18 человек
Жительница Петербурга повторно села пьяной за руль — её оштрафовали ...