Врач советует петербуржцам прививаться от гриппа не раньше октября

Защитный титр антител появляется в организме только спустя две недели после вакцинации. Фото: pixabay.com

Защитный титр антител появляется в организме только спустя две недели после вакцинации. Фото: pixabay.com

Медик Борис Шеляпин советует жителям Северной столицы не торопиться с вакцинацией от гриппа и подождать до второй половины октября.

Отметим, что программа вакцинации в Петербурге стартует буквально на днях. Однако, по мнению врача, на сезонную эпидемию гриппа могут повлиять погодные условия. К примеру, из-за теплой осени и зимы вспышка может сдвинуться на раннюю весну, — март, апрель, — тогда есть риск, что прививка, сделанная в августе, к весне будет уже не такой эффективной.

Доктор также отметил, что антитела появляются в крови человека спустя две недели после вакцинации, и что взрослому человеку необязательно прививаться дважды, как маленьким детям, достаточно одного раза в год. Об этом врач рассказал в программе «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург«.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали еще одну вакцину против COVID-19, на этот раз, в виде порошка.