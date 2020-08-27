«Вирус никуда не делся»: Путин высказался о ситуации с Covid-19 в России

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Президент России Владимир Путин ответил на актуальные вопросы последнего времени. Разговор был начал с эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. В разговоре с журналистом Сергеем Брилевым президент рассказал, что вирус никуда не делся, ситуация по-прежнему сложная.

В эфире телеканала «Россия24» он также обратился к гражданам. Он попросил россиян соблюдать меры безопасности в период сложной эпидемиологической ситуации. А также предположил, что России удалось пережить пик пандемии.

Напомним о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг Куштау.