Путин потребовал разобраться с ситуацией вокруг Куштау

Он хочет разобраться, почему государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, разворачивающую вокруг разработки горы Куштау. Он в ходе совещания с правительством потребовал выяснить, почему государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании. Глава государства подчеркнул, что предприятие много зарабатывает, но при этом практически не инвестирует средства в развитие. Путин призвал не допустить такое «выкачивание денег любой ценой».

Напоминаем, что спасти гору Куштау смогли местные активисты, которые устраивали акции протеста. Также они просили не вырубать леса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным. В последний раз Путин и Зеленский обсудили вопросы о прекращении огня перед перемирием сторон-участников конфликта.