Путин заявил, что ситуация в Белоруссии выравнивается, а силовики ведут себя сдержанно

Глава России Владимир Путин дал большое интервью по актуальным темам на сегодняшний день. Он рассказал ведущему ВГТРК о ситуации в Белоруссии.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Фрагмент беседы главы государства и журналиста был показан в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». По словам Путина, ситуация в соседнем государстве выравнивается.

Президент выразил мнение, что необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет. И добавил, что сформировал резерв из сотрудников правопорядка для помощи соседнему государству при необходимости. Отметил он и иностранное вмешательство.

Путин также высказался о действиях правоохранительных органов в Белоруссии. По его словам, они ведут себя достаточно сдержанно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин высказался о ситуации с Covid-19 в России. Он рассказал, что вирус никуда не делся, ситуация по-прежнему сложная.