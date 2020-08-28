«Грузовичкоф» зайдет на отечественный рынок эвакуаторов с названием «Эвакуаторчикоф»

В автопарке «Грузовичкоф» имеется транспорт на любой случай: с ломаной, сдвижной и удлинённой платформой, с манипулятором и без, а также небольшие и крупные машины грузоподъёмностью до 10 тонн. Фото: gruzovichkof.ru

В автопарке «Грузовичкоф» имеется транспорт на любой случай: с ломаной, сдвижной и удлинённой платформой, с манипулятором и без, а также небольшие и крупные машины грузоподъёмностью до 10 тонн. Фото: gruzovichkof.ru

Компания «Грузовичкоф» готовится запустить новый сервис, в Роспатент уже подали заявку на товарный знак «Эвакуаторчикоф».

Хотя компания фактически еще не существует, услуги эвакуаторов, причем под любые требования, уже сейчас доступны жителям и гостям Санкт-Петербурга на сайте «Грузовичкоф». Директор по маркетингу знакомой каждому компании грузовых перевозок Георгий Дадашов поговорил с АБН и рассказал, что у владельцев фирмы на «Эвакуаторчикоф» большие планы: они намереваются войти на рынок не только Северной столицы, но и Москвы и других городов России.

По оценкам экспертов, ежегодно услугами эвакуации пользуются около 5 млн водителей. В общем рынок, учитывая среднюю стоимость вызова эвакуатора, оценивается примерно в 6 млрд рублей. При этом в последнее время спрос снижается: люди все чаще вызывают такси или друзей, или обращаются за помощью к другим водителям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобильный рынок в Петербурге заметно оживился, но эксперты предрекают скорое повышение цен.