Пограничники обнаружили в Ленобласти 1000 патронов, 6 снарядов и винтовку времен ВОВ

Пограничники обнаружили в Ленобласти 1000 патронов, 6 снарядов и винтовку времен ВОВ
Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В лесном массиве неподалеку от российской границы служащие Пограничного управления ФСБ России по Петербургу обнаружили множество боеприпасов и оружие, оставшееся со времен Великой Отечественной войны.

Среди обнаруженных пограничниками снарядов примерно тысяча патронов 7-го калибра, шесть артиллерийских снарядов калибра 82-мм и снайперская винтовка Токарева (СВТ) без боезапаса со следами коррозии. Найденные составные части оружия были изъяты полицейскими, которые держали оцепление и следили за сохранностью предметов до прибытия минеров.

Эти находки представляют опасность для мирных жителей Петербурга и Ленинградской области, а также приграничных районов. При обнаружении таких артефактов стоит незамедлительно сообщить правоохранителям и отойти на безопасное расстояние до прибытия специалистов.

Снаряды времен ВОВ — нередкая находка на территории Петербурга и Ленобласти. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о вывезенном за пределы города снаряде, найденном в Красногвардейском районе.

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