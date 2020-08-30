Растительность на лице оказалась спасением от аллергии и рака

Оказалось, что борода и щетина на лице способны защитить кожу от аллергии и онкологии, мешая прямому попаданию ультрафиолетовых лучей.

Помимо этого, растительность позволяет коже сохранять естественные масла и оставаться увлажнённой. Об этом рассказала Врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Козлова в беседе с изданием «Аргументы и Факты». Также борода и усы буквально «фильтруют» раздражители, поэтому кожа в меньшей степени подвержена аллергическим реакциям.

Люди, носящие бороду, редко прибегают к использованию бритвы, а значит, практически не травмируют кожу в отличие от тех, кто бреется регулярно. Тем не менее, важно заботиться о чистоте растительности, иначе вместо естественной защиты борода сама станет рассадником бактерий.

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