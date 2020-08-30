Ученые могут «омолаживать» органы от пожилых доноров

Открытие ученых может спасти жизни сотен тысяч людей. Фото: pixabay.com

Открытие ученых может спасти жизни сотен тысяч людей. Фото: pixabay.com

Специалисты считают, что органы пожилых людей, которые не подходят для трансплантации только по причине возрастных изменений, можно омолаживать и применять в медицине.

Этого эффекта ученые намерены добиться, используя препараты, которые помогут избавиться от старых и поврежденных клеток. Новая методика, по мнению исследователей, способна изменить судьбу для многих тяжелобольных людей, которым жизненно необходима пересадка органов.

«Омолаживание» донорского материала позволит значительно повысить его объем. Сердце, почки, печень и легкие смогут пересаживать вне зависимости от возраста донора, поскольку лекарства уничтожают старые клетки, которые, в свою очередь, провоцируют отторжение органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для сохранения тонуса мышц в пожилом возрасте необходимо употребляй витамин С.