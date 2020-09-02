Президент России выступит в ООН 22 сентября

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Владимир Путин. Фото: кадр из интервью на телеканале "Россия24". Фото: Россия 24

Российский лидер Владимир Путин выступит на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 22 сентября.

Выступление президента РФ планируется под седьмым номером. Там также выступят президент Бразилии Жаир Болсонару, американский лидер Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин, чилийский лидер Себастьян Пиньера и председатель госсовета Кубы Мигель Диас-Канель.

Как сообщили РИА Новости, Генассамблеия ООН начнется 15 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин увеличил зарплату чиновникам, генпрокурору и представителю СК. Согласно данным, опубликованным на портале правовой информации, их зарплаты вырастут с первого октября.