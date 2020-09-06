В США на параде в поддержку Трампа затонуло несколько лодок

Парад в поддержу президента США Дональда Трампа закончился бедствием для владельцев плавательных средств.

В воскресенье, 6 сентября, стало известно, что на озере Трэвис в одноименном округе произошли неприятные инциденты. В офис местного шерифа поступило множество сигналов от участников политической акции. Люди сообщали, что терпят бедствие. Несколько лодок и вовсе утонули. Об этом офис местного шерифа сообщил в официальном аккаунте в Twitter.

Сколько именно плавательных средств утонуло — пока неизвестно. Неясно и то, пострадал ли кто-то из участников парада.

Отметим, что суть парада была в том, чтобы продемонстрировать свою поддержку действующему лидеру США. Владельцы лодок украсили их различными патриотичными символами собрались на озере Трэвис. Ожидалось, что на мероприятии будет присутствовать около 2 тысяч последователей Трампа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп планирует лишить финансирования города ставшие зонами беспорядков.