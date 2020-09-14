Начало периодического протапливания, «Книжный Выборг», «Доступная Арктика»: что будет интересного и важного на этой неделе

Всероссийские фестивали «Архитектурное наследие» и «Вместе ярче», форумы «Доступная Арктика» и «Книжный Выборг», выставки в Экспофоруме, уборка Муринского леса, квест, касающийся городского транспорта, личный прием граждан по вопросам социальной политики и старт периодического протапливания: Gazeta.SPb рассказывает о важных событиях предстоящей недели в Петербурге и Ленобласти.

Сильный ветер, который в последнее время царит в Петербурге, к середине недели утихнет. Однако солнечная погода, которая определенно радует петербуржцев в понедельник, уже на следующий день сменится дождями, прогнозируют синоптики. Тем временем в Петербурге, начиная с 17 сентября, постепенно будут включать источники тепла для дальнейшего подключения зданий к централизованной системе отопления. Иными словами, в городе стартует периодическое протапливание. По словам вице-губернатора Максима Шаскольского, к предстоящей зиме необходимо подготовить 15 теплоэлектроцентралей, 689 котельных, 373 центральных тепловых пункта и более 60 тыс. км сетей инженерного обеспечения. На данный момент объекты энергоснабжения готовы на 100%.

С 12 сентября театры и кинотеатры Петербурга возобновили свою работу. Об их репертуаре Gazeta.SPb рассказывала ранее. В конце недели можно будет подвести предварительные итоги.

С понедельника, 14 сентября, горожане больше не смогут закупиться в сети магазинов «Оптоклуб Ряды» — она прекратила свою работу. Причина, по словам руководства, кроется в «негативном влиянии сложных обстоятельств». По мнению гендиректора INFOLine Ивана Федякова, бизнес мог закрыться из-за слишком большой конкуренции, а также пандемии Covid-19.

С 17 по 19 сентября в Петербурге пройдет третий всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Отметим, что он проводится раз в год на площадках памятников архитектуры в разных городах России. Каждый раз определяется новая тема, которая задает вектор всей программе — в этом году это «Исторический и современный ландшафт в контексте городской среды». Фестиваль включает в себя смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения, а также строительные и реставрационные технологии. Будьте внимательны: в связи с эпидемией коронавируса, чтобы посетить деловую программу, на каждое мероприятие нужно зарегистрироваться.

С 18 по 21 сентября пройдет первый арктический туристский медиаконгресс и форум «Доступная Арктика». В мероприятии примут участие представители СМИ разных стран мира, туристического и научного сообществ, а также власти и различные организации, заинтересованные в продвижении арктического туризма. Открытие форума и конгресса состоится в Северной столице, а демонстрация возможностей арктического туризма — в Мурманской области.

С 17 по 19 сентября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоятся сразу несколько выставок. Среди них: международный форум «Экология большого города» — крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг; «ЖКХ России 2020», где будут продемонстрированы новейшие технологии в области эксплуатации жилищного фонда, капитального и текущего ремонта, инженерных сетей, лифтового хозяйства, автоматизации и программного обеспечения в сфере ЖКХ, приборов учета и контроля и др.; «Петербургская техническая ярмарка» — промышленное мероприятие, демонстрирующее всю технологическую цепочку — от научных разработок и производств металла до продукта машиностроительного комплекса; «Hi-Tech 2020» — первое в нашей стране мероприятие в области продвижения высоких технологий, инноваций и инвестиционных проектов в научно-промышленной сфере.

С 14 по 18 сентября в Петербурге в онлайн-формате пройдет юбилейный Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче». Пятидневная программа включает в себя интересные факты об истории энергетики, серию увлекательных видеотуров на объекты топливно-энергетического комплекса нашего города, информацию о востребованных профессиях в энергетической отрасли, юмор, квизы и др.

9 сентября стартовал Международный форум читателей детской и юношеской книги «Книжный Выборг». Мероприятие проходит как онлайн, так и офлайн. Его пик придется на 18-20 сентября: известные писатели, издатели, художники, переводчики, педагоги и библиотекари будут рассуждать о ценности и содержании чтения для социализации, развития и творчества. Все события форума можно будет увидеть в прямом эфире на Youtube-канале Ленинградской областной детской библиотеки.

Комитет по социальной политике ответит на интересующие горожан вопросы. Обратиться с ними можно будет к главе ведомства Александру Ржаненкову — в четверг, 17 сентября, он проведет личный прием. Место встречи — административно-деловой центр «Невская ратуша». Необходимы: предварительная запись, маска и перчатки, соблюдение социальной дистанции.

В этот же день комитет по природопользованию проведет онлайн-вебинар, в рамках которого расскажет о последних изменениях в нормативно-правовом регулировании сферы охраны окружающей среды.

В продолжение темы отметим, что 19 сентября молодые добровольцы в форме квеста будут очищать Муринский лес от мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Речь о проекте «Чистые игры». Регистрация еще открыта.

19 сентября комитет по транспорту и Городской центр управления парковками проведут квест «История городской мобильности». Петербуржцы и гости города смогут узнать, как общественный транспорт и велосипеды, начиная с XIX века, становились важной частью жизни Северной столицы. В ходе игры необходимо будет разгадать и посетить места, связанные с историей развития городского общественного транспорта и велосипедного движения. Маршрут квеста общей протяженностью 13 км будет расположен в Центральном и Василеостровском районах. Победителей ждут призы.