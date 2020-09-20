Первая партия вакцины и возобновление работы Мариинской больницы после вспышки коронавируса: последние данные о Covid-19 в Петербурге

В Петербург прибыла первая партия вакцины от коронавируса, а Мариинской больнице разрешено возобновить госпитализацию пациентов, прекращенную из-за выявления случаев заболеваемости: эти и другие последние данные о новой коронавирусной инфекции в материале Gazeta.SPb.ru.

Статистика

За последние сутки в Петербурге выявили 212 заболевших коронавирусом. При этом 18 человек умерли. Это данные «Стопкоронавирус.рф». С начала эпидемии Covid-19 в нашем городе заразились 40 517 человек.

Вакцина

В понедельник, 14 сентября, в Петербург прибыла первая партия препарата против коронавирусной инфекции, разработанного сотрудниками Центра имени Гамалеи. Она доставлена в Городскую больницу №40 в Курортном районе. Также Gazeta.SPb.ru рассказывала, в каких условиях и для чего перевозили вакцину. В комитете по здравоохранению отметили, что нынешняя партия предназначена для медиков. На массовую прививочную кампанию пойдет вторая — она будет больше.

Ограничения

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что власти не хотят вводить новые коронавирусные ограничения, но и послаблений не будет. Он добавил, что наблюдается рост количества выявленных случаев заражения, однако это ожидаемо. Напомним, что с 7 сентября учреждения соцобслуживания начали принимать граждан в очном режиме, а с 12 сентября возобновили работу учреждения культуры, фуд-корты в ТЦ, дома отдыха, санатории и пансионаты начали принимать постояльцев, а различные мероприятия «вернулись» в помещения.

В комитете по культуре, к слову, выражают надежду на то, что в связи с пандемией Covid-19 новых закрытий и ограничений не будет. По словам главы ведомства Константина Сухенко, нынешний режим работы учреждений культуры, который был согласован с экспертным сообществом и Роспотребнадзором, довольно комфортный: в залах нет шахматной рассадки, но на входе у горожан измеряют температуру и просят надеть маски.

Больницы

9 сентября из-за выявления более 150 случаев Covid-19 в стенах Мариинской больницы в стационаре была временно прекращена госпитализация пациентов. В среду, 16 сентября, медицинское учреждение сообщило о проведении всех необходимых дезинфекционных мероприятий, и Роспотребнадзор разрешил продолжить работу в обычном режиме с четверга, 17 сентября.

Школы

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что оснований для массового перевода школ на дистанционное обучение сейчас нет, а общая эпидемиологическая ситуация в учебных учреждениях оценивается как спокойная. Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Петербургу на прошлой неделе сообщили, что отдельные случаи заболевания коронавирусом были выявлены в десяти городских школах. А в четверг, 17 сентября, стало известно о вспышке Covid-19 в Петербургской духовной академии — инфекцию обнаружили у 48 из двухсот студентов, проживающих в учреждении. Ранее, во вторник, 15 сентября, одну из школ в Ленинградской области отправили на дистанционное обучение — коронавирус нашли сразу у нескольких школьников, вернувшихся с отдыха.