К 2022 году Петербург хотят оснастить велосветофорами

К 2022 году Петербург хотят оснастить велосветофорами
Велосипеды благоприятно влияют и на экологию: так, благодаря им трафик машин в период пандемии в Петербурге снизился на 40%. Фото: pixabay.com

Власти Северной столицы намерены всерьез взяться за развитие велосипедной инфраструктуры в городе: ближайшие три года эту отрасль ежегодно будут финансировать на 100 миллионов рублей.

По словам руководителя комитета финансов Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова, пандемия коронавируса поменяла отношение к двухколесному транспорту: теперь это не только способ приятного времяпрепровождения, но и средство передвижения. В рамках акции «На работу на велосипеде» глава ведомства пообщался с телеканалом 78.ru.

Корабельников отметил, что в текущем сезоне продажи велосипедов увеличились сразу в 2,5 раз. Поскольку пользу велосипедов оценили многие горожане, власти сосредоточены на развитии инфраструктуры для велосипедистов. В первую очередь, конечно, велодорожек, но планируется, что к 2022 году в Петербурге также будет достаточно велосветофоров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирный день без автомобиля позволил петербуржцам бесплатно провезти велосипеды в электричках.

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