В Крыму построят первую в России станцию по опреснению морской воды

В ближайшее время в Крыму начнется строительство первого в России опреснителя морской воды — это поможет решить проблему с водоснабжением на полуострове.

Вот уже три недели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах питьевая вода подается по часам два раза в день, утром и вечером. Ограничения связаны с засухой и последующим обмелением Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ.

Уже через две недели, передает слова главы республики Сергея Аксенова ТАСС, будет составлен проект по строительству опресняющей станции для Симферополя и близлежащих районов. Ориентировочно, расходы составят 20-30 млрд рублей без учета строительства водовода и станции по очистке отходов опреснения. Кроме того, местные власти решают вопрос строительства очистных сооружений на реке Салгир, которая проходит через Симферополь.

Напомним, что проблема с водоснабжением в Крыму возникла в 2014 году, после того как Украина перекрыла воду из Херсонской области, обеспечивавшей до 90% нужд полуострова. Сейчас люди пользуются водой только из местных источников.