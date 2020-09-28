В супермаркетах «Перекресток» и МФЦ пройдет акция «Здоровое сердце Петербурга»

Согласно плану национального проекта «Здравоохранение», смертность от болезней системы кровообращения в РФ должна снизиться с нынешних 633 случаев до 450 на 100 тыс. человек. Фото: pixabay.com

Согласно плану национального проекта «Здравоохранение», смертность от болезней системы кровообращения в РФ должна снизиться с нынешних 633 случаев до 450 на 100 тыс. человек. Фото: pixabay.com

Во вторник, 29 сентября, Городской центр медицинской профилактики проведет в Северной столице акцию «Здоров сердце Петербурга».

В рамках профилактического мероприятия в супермаркетах «Перекресток» и МФЦ Петербурга волонтеры-медики совместно со студентами Медицинского колледжа имени В. М. Бехтерева будут замерять артериальное давление всем желающим, а также рассказывать о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Данное мероприятие призвано напомнить о животрепещущей проблеме болезней сердца и повысить осведомленность населения о причинах их развития и способах предотвращения.

Отметим, что год назад 49% смертей в России были вызваны заболеваниями системы кровообращения. При этом мужчины умирают от подобных диагнозов на 70% чаще женщин. В целом эти показатели в 3-5 раз превышают стандартные в развитых странах.

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