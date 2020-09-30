Мишустина просят отменить накопительную часть пенсии

Мишустина просят отменить накопительную часть пенсии
Глава правительства Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

В России Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) выступила с предложением исключить накопительную часть пенсии. Соответствующую инициативу направили в адрес главы правительства Михаила Мишустина.

Письмо с предложением было опубликовано на сайте организации. По мнению его авторов, нерешенный вопрос с накопительным компонентом приводит к «правовой коллизии».

Так, из системы страхования уже убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, а накопительную часть оставили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в России принял решение продлить сроки перевода средств российских пенсионеров на национальную платежную систему «Мир» до конца этого года. Изначально планировалось, что это произойдет к 1 июля, позже сроки перенесли на 1 октября.

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