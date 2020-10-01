ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста

ЕС ввел санкции против строителей Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста открыли 23 декабря 2019 года. Фото: Wikipedia

В черный список попали два россиянина и четыре российские компании.

Совет ЕС принял решение о введении санкций против компаний и россиян, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Об этом сообщается в Официальном журнале постановлении Совета ЕС.

В тексте сказано, что 23 декабря 2019 года был открыт мост через Керченский пролив, который соединил Россию и полуостров. Отмечается, что территория была «нелегально оккупирована», в связи с чем и были введены санкции.

«В этой связи Совет ЕС считает необходимым внести четыре компании и двух человек в санкционный список лиц и институтов, за их роль в разработке, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры между Россией и Крымом»,

— говорится в документе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Белоруссия ввела санкции против стран Прибалтики.

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