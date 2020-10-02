Стали известны лучшие страны для жизни пенсионеров

Французские аналитики рассказали о лучших странах, в которых будет комфортно жить пенсионерам, а также о рисках для тех, кто уже вышел на пенсию или вот-вот это сделает.

Как сообщает Bloomberg, эксперты инвестбанка Natixis изучили 44 страны на качество жизни и здоровье пенсионеров, а также материальное благополучие. В лидерах оказались Исландия, Швейцария и Норвегия. США вошли во второй десяток, а Россия заняла 44 место, что почти в конце списка.

Также аналитики пришли к выводу, что из-за второй волны коронавируса еще сильнее вырастет безработица, что приведет к сокращению поступлений в пенсионные фонды. Некоторые люди, которые остались без дохода, уже начали тратить свои отложенные на пенсию деньги. Кроме того, на будущее пенсионеров повлияет высокий уровень госдолга, неравенство в доходах и изменение климата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мишустина просят отменить накопительную часть пенсии.