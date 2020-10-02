После публикации Gazeta.SPb.ru ремонт Михайловской дороги завершился раньше срока

После публикации Gazeta.SPb.ru ремонт Михайловской дороги завершился раньше срока
Михайловская дорога. Фото: комитет по развитию транспортной инфраструктуры

С 4 на 5 октября в поселке Парголово Выборгского района Петербурга откроется движение транспорта от дороги в Каменку до Заманиловской улицы. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, ремонт Михайловской дороги начался 15 сентября и должен был растянуться на целый месяц. За это время Gazeta.SPb.ru опубликовала не один материал: горожане сетовали, что работы нужно было начать раньше, а также переживали, что будут стоять в пробках и искали альтернативные маршруты, среди которых в итоге оказалась «лесная дорога».

В пятницу, 2 октября, комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил: «С опережением на 10 дней в ночь с 4 на 5 октября открывается движение транспорта по Михайловской дороге от дороги в Каменку до Заманиловской улицы». В ведомстве уточнили, что завершить ремонт раньше срока удалось благодаря оптимизации производства — выхода на работы в две смены, а также благоприятным погодным условиям.

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