С октября некоторым пожилым россиянам увеличат пенсии

Выплаты проиндексируют на 3%.

В России с 1 октября будут проиндексированы пенсии на 3%. Сразу миллион военных пенсионеров получат увеличенные выплаты. Об этом сообщает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Повышение пенсий военным пенсионерам происходит в особом порядке. Индексация пенсий привязана к повышению размеров должностных окладов»

— цитирует слова Бибикова «АБН».

Напоминаем, что в среднем военные пенсионеры получают почти 27 тысяч рублей. Увеличивать пенсии будут пропорционально.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны лучшие страны для жизни пенсионеров. В лидерах оказались Исландия, Швейцария и Норвегия. США вошли во второй десяток, а Россия заняла 44 место, что почти в конце списка.