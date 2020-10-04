Под Петербургом выпустили на волю редкого белохвостого орлана

В День защиты животных в заказнике «Северное побережье Невской губы» на волю отправили уникальную птицу по имени Рустик.

Белохвостый орлан отправился в свободный полет в воскресенье, 4 октября. Эксперты пришли к выводу, что птица полностью восстановилась и способна в дальнейшем заботиться о себе самостоятельно.

В Комитете по природопользованию напомнили, что изначально орлан был доставлен в клинику «Зеленый попугай» с тяжелыми проблемами со здоровьем, в том числе с заболеваниями сердца и почек. К счастью, лечение оказалось успешным, и жизни птицы больше ничего не угрожает.

Председатель комитета Денис Беляев отметил, что все люди должны понимать, как важно заботиться о животных и защищать исчезающие виды. Представители фауны стали более беззащитными после того, как человечество начало управлять многими процессами на планете. В связи с этим, люди должны помнить о проблемах животных и оказывать им поддержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что найденную в марте нерпу Смолячкову вылечили и выпустили на волю.