В Москве за сутки умерло 27 пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты и уносить жизни зараженных москвичей.

В воскресенье, 4 октября, столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные статистические данные по смертности в городе. За прошедшие сутки из жизни ушли еще 27 человек. Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония и были получены положительные результаты тестирования на наличие патогена в организмах.

За день до этого печальная статистика пополнилась 29 новыми случаями смерти.

Напомним, ситуация с заболеваемостью в России продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки было выявлено 10499 случаев инфицирования. Пятизначных показателей заболеваемости в стране не фиксировалось с середины мая.

Всего за все время пандемии в стране заболел 1 215 001 человек. Успешно выздороветь смогли 979 143 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.