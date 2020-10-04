В Москве за сутки умерло 27 пациентов с коронавирусом

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты и уносить жизни зараженных москвичей.
В воскресенье, 4 октября, столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные статистические данные по смертности в городе. За прошедшие сутки из жизни ушли еще 27 человек. Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония и были получены положительные результаты тестирования на наличие патогена в организмах.
За день до этого печальная статистика пополнилась 29 новыми случаями смерти.
Напомним, ситуация с заболеваемостью в России продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки было выявлено 10499 случаев инфицирования. Пятизначных показателей заболеваемости в стране не фиксировалось с середины мая.
Всего за все время пандемии в стране заболел 1 215 001 человек. Успешно выздороветь смогли 979 143 пациента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.