В Москве за сутки умерло 27 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерло 27 пациентов с коронавирусом
Коронавирус. Фото: rospotrebnadzor.ru

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты и уносить жизни зараженных москвичей.

В воскресенье, 4 октября, столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные статистические данные по смертности в городе. За прошедшие сутки из жизни ушли еще 27 человек. Отмечается, что у всех погибших была диагностирована пневмония и были получены положительные результаты тестирования на наличие патогена в организмах.

За день до этого печальная статистика пополнилась 29 новыми случаями смерти.

Напомним, ситуация с заболеваемостью в России продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки было выявлено 10499 случаев инфицирования. Пятизначных показателей заболеваемости в стране не фиксировалось с середины мая.

Всего за все время пандемии в стране заболел 1 215 001 человек. Успешно выздороветь смогли 979 143 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва пандемия случаи смерти


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трампа могут выписать из госпиталя уже 5 октября
Пашинян заявил, что Россия сможет обеспечить безопасность Армении в случае ...
В Минпросвещения уточнили, какое количество школ в России отправлено на карантин
В Петроградском районе столкнулись три иномарки
В Москве за сутки умерло 27 пациентов с коронавирусом
Эксперты прогнозируют выявление новых неожиданностей коронавирусной инфекции
Игроки «Наполи» не приехали на матч с «Ювентусом» из-за коронавируса
Туристы назвали Петербург самым комфортным городом для путешествий