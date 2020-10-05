В Петербургский порт прибыло почти 27 тонн сизаля из Бразилии

Волокна сизаля чаще всего используют для изготовления канатов и веревок. Фото: Wikipedia

Волокна сизаля чаще всего используют для изготовления канатов и веревок. Фото: Wikipedia

В понедельник, 5 октября, Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям уведомляет о ввозе в Петербург почти 27 тонн бразильского сизаля.

Неделей ранее, 28 сентября, в Большом порту Северной столицы инспекторы ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль волокон сизаля, которые по воде прибыли из Бразилии. Груз был отправлен из города Валентин на востоке страны и следует на предприятие в Московской области, которое специализируется на изготовлении веревок, канатов и другой продукции из текстиля.

Нарушений сотрудники Россельхознадзора не обнаружили, поэтому груз проследовал в конечный пункт следования. Напомним, что сизаль — это грубое волокно, получаемого из листьев тропического растения агавы сизалевой.

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