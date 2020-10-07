Порошенко, заразившийся коронавирусом, чувствует себя хуже

Врачей беспокоит состояние его крови – она слишком густая.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который заразился коронавирусом, жалуется на плохое самочувствие. Об этом рассказала его супруга в интервью на YouTube-канале.

Марина Порошенко отметила, что у мужа диагностировали двустороннее воспаление легких. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей, которых беспокоит густота крови. Медики не могут взять биоматериал на анализ, чтобы контролировать состояние Порошенко.

Дочь политика Евгения заявила, что тоже болеет, но ее состояние нормальное. Она также добавила, что Марина в силу своей молодости переносит коронавирус довольно легко.

Напоминаем, что Порошенко заявил о своем заражении 29 сентября. Он одно время лечился дома, но из-за ухудшившегося состояния был госпитализирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус может жить на коже человека около 9 часов.