В аптеки Петербурга поступили лекарства от коронавируса

В аптеки Северной столицы привезли препараты от новой коронавирусной инфекции, о чем свидетельствуют базы данных фармакологических учреждений.

Теперь петербуржцам доступны лекарства «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Об этом в четверг, 8 октября, заявил первый заместитель главы комитета по здравоохранению города на Неве Андрей Сарана. Напомним, что Министерство здравоохранения России разрешило применение этих препаратов для лечения легкой формы COVID-19 в домашних условиях.

Стоимость «Арепливира» начинается от 12 320 рублей, а упаковка «Коронавира» обойдется в 11 550 рублей. Отпускаются лекарства только по рецепту врача. Отметим, что в Петербурге ежедневно растет количество новых случаев заражения коронавирусом. За десять дней число суточных пациентов увеличилось более чем на 100 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном рассматривают возможность повторного закрытия торговых центров и магазинов.