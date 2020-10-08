В аптеки Петербурга поступили лекарства от коронавируса

В аптеки Петербурга поступили лекарства от коронавируса
Фото: pixabay.com

В аптеки Северной столицы привезли препараты от новой коронавирусной инфекции, о чем свидетельствуют базы данных фармакологических учреждений.

Теперь петербуржцам доступны лекарства «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Об этом в четверг, 8 октября, заявил первый заместитель главы комитета по здравоохранению города на Неве Андрей Сарана. Напомним, что Министерство здравоохранения России разрешило применение этих препаратов для лечения легкой формы COVID-19 в домашних условиях.

Стоимость «Арепливира» начинается от 12 320 рублей, а упаковка «Коронавира» обойдется в 11 550 рублей. Отпускаются лекарства только по рецепту врача. Отметим, что в Петербурге ежедневно растет количество новых случаев заражения коронавирусом. За десять дней число суточных пациентов увеличилось более чем на 100 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном рассматривают возможность повторного закрытия торговых центров и магазинов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 аптеки лекарство от коронавируса новости спб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аптеки Петербурга поступили лекарства от коронавируса
В Ленобласти изменили правила работы кинотеатров, парикмахерских и МФЦ в ...
В общественном транспорте Петербурга за неделю октября на 24% снизился ...
На пересечении Невского и Марата в ДТП пострадал элитный Porsche 911 Carrera
Треть кинотеатров России могут закрыться навсегда из-за пандемии COVID-19
В Ленобласти будут судить убийц петербургского ресторатора Долгополова
Виновник создания свалки на Дальневосточном проспекте найден, возбуждено ...
Аэропорт Пулково присоединился к системе лояльности «Единой карты ...