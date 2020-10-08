Минздрав попросил россиян провести выходные дома

Выходные стоит провести в кругу семьи в домашней обстановке. Фото: Pixabay

Выходные стоит провести в кругу семьи в домашней обстановке. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения рекомендует жителям России в ближайшие выходные отдать предпочтение домашнему отдыху, а не посещению общественных мест.

В четверг, 8 октября, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в связи с активным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, россиянам следует проявить сознательность и остаться дома в ближайшие выходные. Важно ограничить посещение публичных мест и использование общественного транспорта. Об этом сообщают РИА Новости.

Подобные меры помогут сдержать распространение болезни и немного облегчить нагрузку на систему здравоохранения.

Стоит отметить, что именно от населения зависит очень многое. Если граждане продолжат активно использовать средства индивидуальной защиты и не будут игнорировать соблюдение социальной дистанции, значительного ухудшения эпидемиологического обстановки удастся избежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия стала шестой в мире по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки.