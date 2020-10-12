В Петербурге пройдут испытания вакцины от COVID-19 центра «Вектор»

Вторая российская вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная в центре «Вектор», в ближайшем будущем будет испытана на добровольцам в рамках пострегистрационных клинических исследований.

Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Известно, что в планах специалистов два исследования — одно затронет 150 добровольцев в возрасте от 60 лет, а в другое станет более массовым и задействует в себе 30 тысяч участников.

Новый препарат получил название «ЭпиВакКорона». Отметим, что во время испытаний вакцину получат 75% добровольцев. Для остальных будет использовано плацебо.

В настоящее время регионы-участники исследований уже определены — это Петербург, Новосибирская область, Москва и Алтайский край. Отметим, что набор добровольцев пока еще не открыт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Петербурге этой зимой.