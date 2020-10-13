В Петербурге 12 классов перевели на дистанционное обучение

В Петербурге 12 классов перевели на дистанционное обучение
Парты в некоторых школах снова опустели. Фото: pixabay

На карантине также находятся три группы детских садов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 октября, стало известно о переводе 12 классов на дистанционное обучение. Теперь школьники будут получать знания, находясь дома. Об этом 78.ru сообщили во вторник в пресс-службе городского Комитета по образованию.

Отмечается, что еще недавно на «удаленке» были 69 классов, их количество достигло 81. Также на карантин отправили три группы детских садов. Напоминаем, что на дистанционное обучение переводят те классы, в которых выявили случаи заражения коронавирусом. В скором времени ученики должны вернуться за парты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтеры готовятся к работе в «красной зоне» госпиталя в «Ленэкспо». Добровольцы будут работать по 5 человек в две смены по 6 часов, каждый, помимо прочего, прошел обучение по взаимодействию с пожилыми и людьми и инструктаж по безопасности.

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