В Роспотребнадзоре заявили о «взрослении» коронавируса

Инфекцией все чаще заражаются люди старше 65 лет.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в последнее время коронавирусом все чаще заболевают граждане старше 65 лет, что говорит о «взрослении» инфекции. Если весной коронавирус распространялся между людьми в возрасте от 20 до 60 лет, то сейчас все изменилось, что очень тревожит специалистов.

Горелов добавил, что чем старше пациент, тем сложнее ему бороться с последствиями заболевания. Он также подчеркнул, что молодым нельзя терять бдительность, так как вирус активности циркулирует и среди тех, кто помладше.

«Связано это, прежде всего, с формированием коллективов, условно, после летнего отдыха, когда идёт обмен вирусами, обмен информацией, которую мы накопили — наряду с силами — за летний отпуск, но и, к сожалению, привезли новые вирусы в те коллективы, в которых мы находимся»,

— объяснил Горелов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти все койки для коронавирусных больных в России заняты.