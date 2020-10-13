В Петербург 14 октября прибудет вторая партия вакцины от COVID-19

В Северную столицу в среду, 14 октября, доставят очередную партию российского препарата «Спутник V».

В партии будет находиться 400 доз вакцины. Ее распределят среди медицинских работников, которые находятся в группе риска и нуждаются в защите. Напомним, первый раз препарат доставляли в Петербург еще 14 сентября. Инъекцию уже успешно произвели медикам из больницы имени Боткина и городской больницы №40. Об этом сообщает комитет по здравоохранению.

Вакцинация от коронавирусной инфекцией является добровольной. Желание защитить организм от коварного патогена, с помощью прививки препаратом отечественной разработки, изъявили около 22,4 тысяч медицинских работников.

Изначально препаратом будут обеспечивать сотрудников стационаров, работающих с коронавирусом, патологоанатомов, а также медиков и лаборантов, проводящих тестирования на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Петербурге этой зимой.