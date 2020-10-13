В Севастополе ввели режим повышенной готовности ввели из-за нехватки запасов воды

Стремительное уменьшение водных запасов привело власти Севастополя к решению о введении режима повышенной готовности.

Об этом во вторник, 13 октября, сообщила пресс-служба администрации города-героя. Решение приняли по окончанию заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что в настоящее время запасы Чернореченского водохранилища составляют 16,8 миллионов кубометров воды. При этом, запас, который должен оставаться неприкосновенным, ограничивается 7 миллионами кубометров. После произведения расчетов было установлено, что имеющихся запасов хватит на 81 день. При этом, значительных осадков, которые могли бы повлиять на ситуацию до окончания 2020 года в Севастополе не ожидают. Об этом сообщают РИА новости с ссылкой на и.о вице-губернатора города Владимира Базарова.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что ситуация находится под контролем. Также, большая поддержка была оказана правительством России. Уже в ближайшее время будет осуществлена переброска ценного ресурса с Кадыковского карьера (срок завершения работ до 30 декабря). Помимо этого, до 1 марта 2021 года будет возведен Бельбекский водозабор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин распорядится о выделении средств на решение вопросов с водоснабжением в Севастополе.