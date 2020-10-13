В Москве от коронавируса за сутки умерли 52 человека

Коронавирусная инфекция продолжает активно распространяться и уносить жизни заболевших.

Во вторник, 13 октября, столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные статистические данные по смертности в Москве. За прошедшие сутки из жизни ушли еще 52 инфицированных пациента. Отмечается, что у каждого из них была диагностирована пневмония и выявлен коронавирус, путем проведения соответствующего тестирования.

Таким образом, количество жертв коварного патогена в столице достигло 5739 человек.

Напомним, днем ранее было сообщено о 58 случаях смерти.

Ситуация с распространением вируса останется тревожной. За последние сутки в России выявлено еще 13868 заболевших. Показатель растет с каждым днем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили о «взрослении» коронавируса.