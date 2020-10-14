Во Франции ввели комендантский час из-за коронавируса

Ограничения коснутся нескольких регионов, где самая плохая эпидемиологическая обстановка

Президент Франции Эммануль Макрон ввел комендантский час в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе. Такое решение пришлось принять из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Об этом пишет РИА Новости.

Жителям регионов нельзя будет выходить в период с девяти вечера до шести утра. Ограничение ввели как минимум на четыре недели.

«Да, то, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой»,

— сказал Макрон в интервью французским телеканалам.

Он добавил, что ситуация находится под контролем, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности и все будет хорошо. Макрон назвал происходящее во Франции второй волной.

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