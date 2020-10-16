В Кремле отреагировали на рост числа случаев коронавируса

В Кремле отреагировали на рост числа случаев коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Власти обеспокоены эпидемиологической обстановкой в стране.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ухудшающуюся эпидемиологическую обстановку в стране. Он отметил, что власти обеспокоены ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что власти стараются реагировать на происходящее. Песков надеется, что россияне будут тщательней соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Песков добавил, что ситуация находится под контролем.

Напоминаем, что в России зарегистрировано более 1,3 миллионов случаев заражения. Прирост за последние сутки составил 15 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России число школ, отправленных на карантин, увеличилось до 125.

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