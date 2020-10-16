Россиянин скончался в коридоре больницы после долгих просьб о помощи

Это была не первая подобная смерть. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Это была не первая подобная смерть. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Мужчина якобы так и не получил внимания от медицинского персонала.

Бывший пациент больницы в Белгороде рассказал, что один из мужчин скончался прямо в коридоре учреждения. Он якобы долго просил о помощи, но на него никто не обращал внимания. Россиянин также показал фотографию, на которой запечатлен несчастный. Об этом пишет Telegram-канал «Белгород №1».

Мужчина рассказал, что в больнице не было врачей, только одна сестра на сорок больных, которую было не найти.

«В палатах лежат и мужчины, и женщины, с подтвержденным ковидом и без мазков. Лечения никакого нет, к нам просто никто не подходил. За трое суток, что я тут провел, умерли двое»,

— добавил он.

Чтобы бороться с таким положением дел, пациент объявил голодовку и был переведен в другое медучреждение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Боткинской больнице осталось только 5% свободных коек.