Российский препарат от коронавируса перестали продавать за рубеж

Российский препарат от коронавируса перестали продавать за рубеж
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Производитель принял такое решение, чтобы лекарств хватило на россиян.

Главный исполнительный директор компании-производителя ГК «Промомед» Андрей Младенцев заявил, что препарат для лечения коронавируса «Арепливир» перестали поставлять за рубеж. Это решение приняли, так как иначе лекарств может не хватить на россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы остановили поставки за рубеж сейчас, потому что не хватает продукта для внутреннего рынка. Мы поставляли в страны Средней Азии. Это были разовые поставки, там нет регулярных поставок»,

— заявил Младенцев.

Напоминаем, что препарат получил одобрение Министерства здравоохранения РФ этим летом. Его широко применяют для спасения коронавирусных пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова объяснила, как остановить распространение коронавируса. Она напомнила, как важно соблюдать все меры предосторожности.

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