Попова объяснила, как остановить распространение коронавируса

Попова объяснила, как остановить распространение коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Она напомнила, как важно соблюдать все меры предосторожности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что делать, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает Первый канал.

Она считает, что нет ничего важнее соблюдения мер предосторожности. Некоторые россияне перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, что и могли стать причиной ухудшения эпидемиологической обстановки.

«Если мы не перестанем так безответственно относиться в части тех людей, которые сегодня именно так относятся к ситуации, мы, к сожалению, можем и этот порог переступить»,

— заявила она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова считает бессмысленной приостановку работы предприятий из-за Covid-19. Она отметила, что чувствовать себя уверенно даже на фоне прироста зараженных коронавирусом России помогает опыт работы системы для населения всей страны.

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