В Москве из-за коронавируса скончались еще 52 человека

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 5958.

В Москве за последние сутки скончались 52 пациента. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 56 жертвах инфекции. Об этом сегодня, 17 октября, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли более 5,9 тысяч человек. Зараженными остаются 79,5 тысяч жителей столицы.

Напоминаем, что в стране зарегистрировано более 1,3 миллионов случаев заражения. Летальных исходов – 24 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, почему коронавирус быстро распространяется в России. По его словам, за лето россияне успели расслабиться и почувствовать себя уверенно.