В Москве пошел первый мокрый снег

В Москве пошел первый мокрый снег
В Москве выпал первый снег. Фото: pixabay

Также в столице этой ночью идет дождь. Постепенно надвигается зима.

В Москве вечером 17 октября впервые за осень 2020 года пошел мокрый снег с дождем. Об этом сообщает портал RT. На трассах из-за непогоды образовывается наледь, так что автомобилистам стоит быть осторожнее, иначе не избежать аварий.

Синоптики заранее предупреждали жителей столицы о вероятных осадках. Ожидается, что в ближайшее время выпадет от 15 до 25 миллиметров осадков. К слову, первый снег уже увидели жители Хабаровска, Екатеринбурга и Певеке.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге тоже может совсем скоро выпасть снег – возможно, в понедельник, 19 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны сроки наступления оптимальной для распространения коронавируса погоды в России.

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