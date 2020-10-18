Академик НИИ Пастера рассказал, как долго в организме сохраняются антитела к Covid-19

Академик НИИ Пастера рассказал, как долго в организме сохраняются антитела к Covid-19
Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Около 15-20% пациентов переболевших коронавирусной инфекцией теряют выработанные антитела к вирусу в течение 2-х месяцев. Об этом сообщил академик РАН, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в эфире телеканала «Россия-1».

«Примерно 15-20% из числа переболевших теряют антитела: иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», – заявил Арег Тотолян.

Напомним, что за прошедшие сутки в России выявлено более 15 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших в Москве – 4 610 новых пациентов. Кроме этого, от вируса за минувшие сутки вылечилось 5 377 россиян.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что названо заболевание, которое увеличивает риск смертности при коронавирусе.

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