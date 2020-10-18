Жителей Ленобласти в понедельник ждет гололед и снег

Понедельник, 19 октября, не порадует жителей Ленинградской области хорошей погодой. В регионе обещают гололед и снег.

О непогоде предупреждает региональное Управление МЧС России. Уточняется, что 19 октября в Ленобласти будет преобладать облачна погода. При этом в большинстве регионов пройдут дожди и мокрый снег.

Компанию им составил ветер, который может разогнаться до 11 м/с. Ночью температура уже может показать отрицательные значения – до -2 градусов. Днем воздух прогреется максимум до +6.

Утром водителей встретит гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на следующей неделе в ряд регионов России придет аномальная погода. Так, в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов будет прохладно. Во второй половине недели прогнозируется падение температуры на 1-2 градуса ниже нормы.