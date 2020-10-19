«Бодрое утро»: в Петербурге выпал первый снег

&#171;Бодрое утро&#187;: в Петербурге выпал первый снег
Горожане фотографируют первый снег. Фото: vk.com/rayon_krasnoselskiy

Первый день рабочей недели в Северной столице начался с мокрого снега, как и обещали синоптики. Местные жители публикуют в Сети фотографии заснеженного, но пока еще в зелени города.

По данным специалиста ООО «Центр ФОБОС» Михаила Леуса, оказавшийся в тыловой части холодного циклона Петербург сегодня впервые с начала осени встретится со снегом. Кроме того, синоптики предупреждали о промерзании дорожного полотна и появлении гололедицы. Водителей и пешеходов просили соблюдать особую осторожность.

Одно из фото «снежного» привета опубликовали в группе «Красносельский район» соцсети «ВКонтакте». Горожане поздравляют друг друга с первым снегом.

«Бодрое утро», — написали в группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение ближайшей недели ночные температуры приведут к промерзанию дорожного полотна и появлению гололедицы.

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